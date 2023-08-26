اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 10:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نيوزيلندا تعرض على الأوكرانيين الفارين من الحرب الإقامة الدائمة فى البلاد

السبت، 26 أغسطس 2023 07:05 م
نيوزيلندا تعرض على الأوكرانيين الفارين من الحرب الإقامة الدائمة فى البلاد نازحين أوكرانيون
أ ش أ

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 عرضت نيوزيلندا على الأوكرانيين الفارين من الصراع الروسى - الأوكرانى الإقامة الدائمة فى البلاد.

وقال وزير الهجرة النيوزلندى أندرو ليتل - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - أنه سيتم إتاحة إقامة دائمة للأشخاص الذين يسافرون إلى البلاد بتأشيرة أوكرانيا الخاصة المؤقتة، قبل الـ 15 من شهر مارس المقبل.


وأضاف "إن العديد من هؤلاء الذين سعوا للحصول على الأمان فى نيوزيلندا لن يتوقعوا أبدًا البقاء هنا لفترة طويلة، ولكن مع استمرار الحرب، لدينا التزام إنسانى تجاههم".


وتابع "ليتل":" نحن نجعل الأمر بسيطًا قدر الإمكان للتقدم بطلب للحصول على الإقامة".


وفى هذا الإطار ، لن يحتاج المتقدمون إلى إجراء اختبار لغة، وقد تم منح - حتى الآن - أكثر من 1500 تأشيرة دخول خاصة لأوكرانيا منذ استحداث هذه الفئة الخاصة العام الماضي، كجزء من تعامل الحكومة النيوزيلندية مع أزمة الصراع الروسى - الأوكراني.


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