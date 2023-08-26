نصائح للحد من الإصابة بسرطان القولون بهذه الفواكه أبرزها التوت

كتبت فاطمة ياسر

الاهتمام بنوعية الغذاء الصحي تعد من الحيل التي تقلل فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، ولذا نجد أن مرض السرطان من الأمراض المسببة للشعور بالفزع بين الأشخاص، وفي هذا السياق، قدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أبرز وأهم الفواكه التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من التعرض لأية مضاعفات وتقليل فرص الإصابة بالسرطان، ومنها:

1- الرمان

2- التوت الأحمر

3- الكرز

4- الفراولة

5- العنب الأحمر

6- الخوخ

7- التفاح

جدير بالذكر، أن جميع الفواكه السابق ذكرها مفيدة للجسم، ولا تشكل أي خطر عليه، بل تمده بالكثير من الفوائد الصحية التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة والحد من الإصابة بأي أمراض وخاصة السرطان.

وأوضح التقرير أن هذه الفواكه التي تحتوي علي اللون الأحمر تحتوي علي كمية كبيرة من الألياف التي تساعد في التخلص من السموم وتمنع تراكمها، ولذلك ينصح بتناول تلك الأنواع من الفواكه للحفاظ علي صحتك والحد من الإصابة بسرطان المعدة.