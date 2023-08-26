مُستوطنون إسرائيليون يقومون بمسيرة استفزازية بالقدس وآخرون يُهاجمون بلدة فى "نابلس"

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أكدت مصادر فلسطينية في مدينة (القدس) المُحتلة، اليوم السبت، أن عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، قاموا بمسيرة استفزازية، في البلدة القديمة من المدينة.

وجاب المستوطنون بحماية جنود الاحتلال شوارع القدس القديمة وصولا إلى حائط البراق، ورددوا هتافات عنصرية وأدوا طقوسا تلمودية في أسواق البلدة القديمة وتحديدا في شارع الواد وسوق القطانين.

وفي مُحافظة (نابلس) شمال الضفة، هاجم عشرات المستوطنين، بلدة قصرة، الواقعة جنوب المحافظة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أهالي البلدة تصدوا للمُستوطنين؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.