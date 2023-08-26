مصرع مواطن فى مشاجرة بين عائلتين بقرية الحميدات جنوب الأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع مشاجرة بين عائلتين لخلافات بينهم فى قرية الحميدات، مما أسفر عن مصرع مواطن يبلغ من العمر 50 سنة، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين فحصها من رجال الطب الشرعى وتحديد سبب الوفاة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات فى مجلس مدينة إسنا، يفيد بمصرع مواطن يدعى "رمضان عبد الكريم" ويبلغ من العمر 50 سنة، وذلك خلال وقوع مشاجرة بين عائلتين فى قرية الحميدات، وتم على الفور نقله من قبل رجال الإسعاف إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين فحصها من رجال الطب الشرعى وتحديد سبب الوفاه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس الجمعة، غرقاً فى نهر النيل خلال السباحة جنوباً، وتم نقل جثمانه عقب استخراجها من المياه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لحين فحصه من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بمصرع شاب يبلغ من العمر 19 سنة غرقاً خلال السباحة في نهر النيل للهروب من حرارة الطقس، ونجح الأهالي في انتشال جثمانه ونقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لحين فحصه من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.