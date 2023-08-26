اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالطريق الصحراوي بالبحيرة

السبت، 26 أغسطس 2023 03:15 ص
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالطريق الصحراوي بالبحيرة حادث تصادم
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة، وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون  بالظهير الصحراوي للمحافظة، مما أسفر عن  مصرع شخص وإصابة 9 آخرين  بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين  وقوع حادث تصادم  سيارتى ملاكى و ميكروباص، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، دائرة مركز وادى النطرون،  مما أدى إلى إصابة مصرع شخص وإصابة 7 اشخاص  بكسور وكدمات بانحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى وادى النطرون المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
 
كما أصيب شخصان بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم  سيارتين ملاكى  دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين الى مستشفى وادى النطرون  لاسعافهما وتقديم الرعاية الطبية، و تحرر عن  ذلك المحاضر  اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب  تلك الحوادث  .
 
 
يذكر أن الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة قد شهد  إصابة 4 أشخاص  بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم  فى حادث تصادم سيارتي نقل  بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى  بمركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد   لتقديم العناية الطبية. 
 

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