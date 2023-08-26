مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالطريق الصحراوي بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة ، وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى و ميكروباص، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، دائرة مركز وادى النطرون، مما أدى إلى إصابة مصرع شخص وإصابة 7 اشخاص بكسور وكدمات بانحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى وادى النطرون المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

كما أصيب شخصان بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين الى مستشفى وادى النطرون لاسعافهما وتقديم الرعاية الطبية، و تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث .

يذكر أن الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة قد شهد إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتقديم العناية الطبية.