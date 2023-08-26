اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 09:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسئول روسى: أوكرانيا فقدت 86 جنديا و6 مدافع فى زابوريجيا الليلة الماضية

السبت، 26 أغسطس 2023 09:05 م
مسئول روسى: أوكرانيا فقدت 86 جنديا و6 مدافع فى زابوريجيا الليلة الماضية الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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 أكد القائم بأعمال حاكم منطقة زابوريجيا، يفجينى باليتسكي، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 86 جنديا وستة مدافع مدفعية فى منطقة زابوريجيا خلال الليلة الماضية.

وقال باليتسكى - عبر قناته على تطبيق تلجرام، وفقا لوكالة تاس عن باليتسكي، اليوم السبت -: "الليلة الماضية، سجلت وحداتنا حركة معدات القوات الأوكرانية ومجموعتين هجوميتين تتألفان من ما يصل إلى 20 شخصا.. وخلال تبادل إطلاق النار، فقدت أوكرانيا نصف أفرادها وتراجعت إلى مواقعها السابقة.. وخلال الليل بلغت خسائر القوات الأوكرانية فى زابوريجيا 86 شخصا، وستة مدافع، وأربع طائرات بدون طيار، ومركبة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي".

 

 


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