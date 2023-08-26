مدير عام منظمة التجارة العالمية تطالب بإصلاح نظام تسوية المنازعات الدولية

كتب عبد الحليم سالم

دعت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة إلى القيام بدورها من أجل ضمان أن يحقق المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13) في أبو ظبي في فبراير المقبل نتائج بشأن القضايا المهمة التي يعالجها أعضاء منظمة التجارة العالمية حاليًا. وقد أدلت بتصريحاتها في اجتماع 24 أغسطس لوزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في جايبور، الهند.

وفي حين حقق أعضاء منظمة التجارة العالمية نتائج مبهرة في اجتماعهم الوزاري السابق (MC12) في يونيو من العام الماضي، حيث حصلوا على حزمة غير مسبوقة من النتائج التجارية، "فلدينا الكثير مما يتعين علينا القيام به، في الاجتماع الوزاري الثالث عشر وما بعده"، حسبما قال المدير العام في الاجتماع الذي استضافه. من الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين.

واشارت بحسب كلمتها المنشورة على الموقع الرسمى للمنظمة ، انه من بين القضايا التي يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية التركيز عليها في المؤتمر الوزاري الثالث عشر هو إصلاح منظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص إصلاح نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، وهو أولوية رئيسية للعديد من الأعضاء؛ ضمان دخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ واختتام الموجة الثانية من مفاوضات دعم مصايد الأسماك؛ والمضي قدماً في المحادثات بشأن الزراعة، حيث لم يُظهر النقاش في جنيف حتى الآن سوى تقدم ضئيل؛ وتنفيذ أجندة التنمية من أجل الحفاظ على إيمان وثقة البلدان النامية في المنظمة.

وقال المدير العام أوكونجو إيويالا إن اجتماع كبار المسؤولين المقرر عقده في أواخر أكتوبر في جنيف من المأمول أن يعالج هذه القضايا أو يتقدم بها بشكل كافٍ حتى يتمكن الوزراء من اتخاذ قرارات في المؤتمر الوزاري الثالث عشر.

وقالت: "هناك شيء واحد مؤكد: يجب أن نكون جميعاً مستعدين للتشمر عن سواعدنا والعمل في أبو ظبي".

كما أخبرت المدير العام وزراء مجموعة العشرين أنه سيتم عقد جلسات تداول في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لتسهيل الحوار حول التجارة وتغير المناخ، والإعانات، والشمول. وسيكون الهدف هو مساعدة أعضاء منظمة التجارة العالمية على فهم وجهات نظر بعضهم البعض بشكل أفضل بشأن قضايا القرن الحادي والعشرين.

ورحبت بالمفاوضات التي اختتمت بين مجموعات كبيرة من الأعضاء بشأن التنظيم المحلي للخدمات وتيسير الاستثمار، فضلاً عن التقدم الكبير المحرز في المفاوضات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

وشددت المدير العام على الحاجة إلى نهج جديد للتجارة العالمية يجلب المزيد من الأماكن والأشخاص من الهوامش إلى التيار الرئيسي لشبكات التوريد. إن عملية "إعادة العولمة" هذه، والتي يدعمها نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وحر وعادل، سوف تسمح لأولئك الذين كانوا تقليديا خارج التجارة باغتنام الفرص الناشئة وفي الوقت نفسه تعميق وتنويع سلاسل العرض العالمية.

وقالت للوزراء: "قد تكون عائلتنا العالمية منقسمة ولكن لديها أهداف مشتركة: الرخاء والمرونة والشمول والاستدامة". إن السعي لتحقيق هذه الأهداف سوف يصبح أكثر صعوبة، بل وربما مستحيلا، إذا سمحنا للاقتصاد العالمي المنفتح القائم على القواعد بالتآكل بدلا من دعمه.

وأثناء وجودها في جايبور، التقى المدير العام أوكونجو إيويالا بشكل ثنائي مع وزير التجارة الهندي بيوش جويال ومعظم وزراء التجارة أو كبار المسؤولين التجاريين من أعضاء مجموعة العشرين. وتضم مجموعة العشرين 19 دولة (الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، جمهورية كوريا، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة). والاتحاد الأوروبي.