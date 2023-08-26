محمد العبار: أنا وأسرتى نستمتع بوجودنا في الساحل الشمالى ولا نرى إلا كل الخير والبركة

كتب - إسلام سعيد

قال رجل الأعمال محمد العبار، إنه موجود فى الساحل الشمالى مع أسرته وكل أحفاده لقضاء عطلته وسط أهله وذويه.

وأضاف في تدوينه على فيسبوك، "لا نرى في الساحل إلا كل الخير والبركة والسعادة- والناس مفرفشة ومرتاحين، ودائما أقول- اللى يخلى الساحل الشمالى يفرق بيننا- لما نروح أوروبا ولا أمريكا نُعامل كدرجة رابعة ، لكن لما نيجى مصر، المصريون يعاملونا بدرجة فوق الأولى، بسبب طيبة المصريين ونفسهم الطيبة والجو الجميل والأكل الجميل، ودائما أقول على الساحل الشمالى ساحل السعادة.

وتابع" أنا أكتر واحد بييجى الساحل الشمالى وعندى بيت فى الساحل الشمالى وعندى فنادق فى الساحل الشمالى - وأشوف الليل وأشوف النهار- لكن بخصوص بعض التصرفات الغريبة فهى موجودة فى دبى وفى الرياض وفى أمريكا وموجودة فى لندن، الحمد لله رب العالمين- احنا فى خير وبركة فى مصر