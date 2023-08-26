حملات تموينية وإزالة إشغالات وتعديات على أراضٍ زراعية بمراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات نظافة وإزالة تعديات على الأراضي الزراعي، وحملات تموينية، وحملات ل إزالة الإشغالات ، إضافة لمتابعة المشروعات الخدمية بمراكز ومدن المحافظة، موجها رؤساء المدن بالتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم.

تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إزالة حالتين على الأراضي الزراعية على مساحة 710 متر، بقرى الرصيف، والحصفة، وجرى تسليم الأرض لجهة الولاية، مؤكداً على استمرار حملات ازالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال الحالات المذكور وتسليمها لمدير الجمعية الزراعية لمباشرة زراعتها.

وتابع عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال النظافة، وجمع القمامة من أحياء وشوارع ،وميادين المدينة، بما يساهم في تحسين مستوى ،النظافة وتحقيق رضا ،المواطنين ، فضلاً عن رفع المخلفات، بمنطقة المساكن الشرقية، والغربية، والدائري البحري، ومنطقة الهضبة ، ومنطقة المقابر ، ومحيط المدارس ،ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية ، وكذا كورنيش مدينة بلطيم، وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقية وغيرها من المناطق، المستهدفة، ورفع المتولد ،اليومي من المخلفات والقمامة، ونقل الحاويات ،إلى المقلب الوسيط ،ومنها إلى المقلب الرئيسي.

تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، ورفع المخلفات من أماكن تجمعها، وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العام.

تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، إزالة حالة تعدى على الأراضي الزراعي على مساحة ١٥٠ متر بجمعية البكاروة الشرقية، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحدادي، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بضرورة تحسين مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، كما تابع أعمال شركة مياه الشرب بقرية الحدادي، حيث تم متابعة إصلاح خط 9 بوصة بالبكاروة الشرقية.

وقاد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس حملة تموينية على المكاتب البيطرية والعيادات البيطرية، بالتعاون مع الإدارة البيطرية، وإدارة التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضراً متنوعاً، منهم محضرين غش تجاري لعرض وبيع وحيازة أدوية بيطرية، وضبط أعلاف منتهية الصلاحية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق، وزراعة الأشجار بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلاً عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياري، كفر مجر ، محلة أبو على، شباس الشهداء ، سنهور المدينة ، شابة ، العجوزين ، أبو مندور ، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب حيث تم القيام بحملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات، ومسح وتمهيد الشوارع.