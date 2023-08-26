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مطلوب مهندسين.. محافظة الجيزة تعلن عن وظائف تخصص إنشاءات وميكانيكا وطرق

السبت، 26 أغسطس 2023 01:00 ص
مطلوب مهندسين.. محافظة الجيزة تعلن عن وظائف تخصص إنشاءات وميكانيكا وطرق محافظة الجيزة تعلن حاجتها 50 مهندس
كتبت – مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة عن حاجتها لتشغيل 50 مهندس بتخصصات مختلفة لشغل عدد من الوظائف الهندسية تشمل (قسم إنشاءات، هندسة عمارة، هندسة ميكانيكا، هندسة طرق، وغيرها)، وذلك للتقديم عليها خلال الفترة من 27/8/2023 وحتى 27/9/2023.

ونوهت المحافظة، أنه فيما يخص الشروط العامة الواجب توافرها بالنسبة للوظائف الهندسية، أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة، وأن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل، وأن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة، وأن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها، وأن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل، مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومى (أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه) .

وأوضحت المحافظة الوظائف الهندسية المطلوبة ومسؤولياتها وشروط التقديم عليها كما هو موضح في الجداول التالية:

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وأوضحت محافظة الجيزة المستندات المطلوبة للتقديم على النحو الآتي: صور من (المؤهل الدراسي - شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية - الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور - صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث وصور من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت)، ويلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها، على أن تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4 × 6، علما بأن التقديم يبدأ في الفترة من 27 / 8 / 2024 وحتى 27 / 9 / 2023 ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.


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