كيف يكون العلاج النفسى مفيدا؟

كتب – حسام الشقويرى

عندما تجد صعوبة في التخلص من المشاعر السلبية أو ملاحظة علامات الاضطراب العقلي المتأخر، فمن الأفضل التحدث إلى أخصائي الصحة العقلية، ويمكن أن يساعدك أخذ جلسات العلاج النفسي من خبير في تحديد المشكلات العاطفية التي تجعلك تشعر بالعزلة والابتعاد. هذا صعب عليك وعلى الأشخاص الذين يهتمون بك، ويمكن أن يساعدك المعالجون النفسيون في سد هذه الفجوة باستخدام الأدوات والتقنيات القائمة على الأدلة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

والعلاج النفسي هو وسيلة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الأمراض العقلية والصعوبات العاطفية باستخدام تقنيات نفسية، ويهدف العلاج النفسي، المعروف أيضًا باسم "العلاج بالكلام" أو "الاستشارة"، إلى مساعدة الأشخاص على فهم مشاعرهم والاعتراف بها، وإعدادهم للتعامل معها من خلال تحفيز الأساليب القائمة على الأدلة.

وقد يستمر العلاج النفسي لبضع جلسات أو قد يستمر لعدة أشهر وسنوات، وقد يختلف عدد الجلسات التي يحتاجها المرء من فرد لآخر. أيضًا يمكن إجراء جلسات العلاج مع فرد أو مجموعة أو عائلة أو زوجين ويمكن أن تساعد الأطفال والبالغين على حد سواء.

يساعد هذا العلاج الأشخاص في حل المشكلات وإدارة التوازن بين العمل والحياة والتغلب على الصعوبات العاطفية وتحقيق الأهداف وعلاج أنواع مختلفة من مشكلات الصحة العقلية.

فيما يلي بعض الحالات التي قد يساعد فيها العلاج النفسي:

اكتئاب

ضغط

قلق

تقلب المزاج

الوسواس القهري

ADHD

اضطرابات الطعام

اضطراب في الشخصية

ذعر

إساءة

صدمة

فُصام

اضطراب ذو اتجاهين

رهاب

تعاطي المخدرات

مدمن

ويُطلق على الأشخاص الذين يخضعون للعلاج النفسي اسم المعالجين النفسيين، وهؤلاء الممارسون لديهم الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال علم النفس، ومع ذلك قد تختلف ضرورة الحصول على ترخيص ودرجة وشهادة من بلد إلى آخر.