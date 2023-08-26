"كاسيت" يتسبب فى جريمة خطف وتعذيب.. والمتهمون: "ندمانين"

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

"كاسيت"، تسبب فى جريمة بمنطقة المطرية، بعدما أقدم مجموعة من الأشخاص على اختطاف مواطن اعتقادا منهم بأنه وراء سرقة كاسيت وسماعات من توك توك وعذبوه.

المتهمون الذين تساقطوا في قبضة الشرطة فور ارتكابهم لجريمتهم، أدلوا باعترافات تفصيلية، أكدوا فيها أنهم اعتقدوا بالخطأ أن الضحية سرق الكاسيت فاختطفوه واحتجزوه في شقة وتعدوى عليه بالضرب، وأرعبوه بواسطة كلب، وصوروا هذه المشاهد، معربين عن ندمهم الشديد جراء ما اقترفت أيديهم.

ونجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، فى ضبط مرتكبى واقعة احتجاز أحد الأشخاص بالقاهرة والتعدى عليه وإحداث إصابته باستخدام "كلب" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بسماع صوت استغاثة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

بالإنتقال للشقة محل البلاغ ـ بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ـ تبين وجود (3 أشخاص) تم ضبطهم، وبصحبتهم (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم")، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المذكورين واتهموه بسرقة "كاسيت وسماعات" من مركبة "توك توك "ملك أحدهم وإصطحبوه بالدراجة بدعوى إنهاء الخلاف، وقاموا باحتجازه بالشقة محل البلاغ، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عن طريق "كلب" استخدموه لعقره وتصويره، تم ضبط الكلب "غير مرخص".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، لرفضه الاعتراف بمكان إخفاء المسروقات.

وبمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهمين أنكر إرتكاب واقعة السرقة وإتهمهم بإحداث إصابته المنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.