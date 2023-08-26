"قومي المرأة" بالشرقية ينفذ 4 ورش عمل لرجال الدين للتوعية بمخاطر ختان الإناث

وأضافت مقررة الفرع المجلس القومي للمرأة، أن ورش العمل تأتي تنفيذاً لتوصية لجنة "سفراء ضد الختان" وتهدف للتعرف على مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الإناث بعد عامين من العمل مع المجلس في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل مسمي "جلسات الدوار"، ومن محاورها الأساسية القضاء على ختان الاناث ، وكذلك تدريبهم علي رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

يشارإلى أن ورش العمل تستهدف أكثر من 2000 من رجال الدين من (الأئمة التابعين لوزارة الاوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الارثوذكسية) على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية في تنظيم الحملات وعقد اللقاءات وورش العمل لتوعية السيدات و الرجال بالظواهر السلبية ومنها ظاهرة ختان الإناث للتصدي لتلك الممارسة الخاطئة لبناء مجتمع صحي وسليم.

أكد المحافظ أن ديننا الحنيف كرم المرأة و رفع من شأنها وحفظ كرامتها في المجتمع مشدداً على ضرورة عقد ندوات تثقيفية وتنظيم قوافل توعوية تجوب القرى والعزب والنجوع للتوعية بخطورة هذه العادة السيئة مؤكداً أهمية دور الرائدات الريفيات بالتنسيق مع الأوقاف – الأزهر – الكنيسة – الشباب والرياضة – والإعلام – المجتمع المدني لإرسال رسالة للمجتمع أن ختان الإناث جريمة في حق الفتاة و المجتمع.