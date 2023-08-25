تنفيذ 8520 زيارة منزلية ضمن حملة "بلدى أمانة" بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة "، بهدف نشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لدى الأهالى، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى داخل جميع القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تنفيذ 8 آلاف و250 زيارة منزلية، استهدفت توعية 45 ألف و456 سيدة وفتاه ورجل بمختلف القرى والنجوع، وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى، أن فعاليات حملة "بلدى أمانة" مستمرة على مدار شهرين لتصل إلى جميع الأهالى والمواطنين، بهدف رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، بالإضافة إلى تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء وحب الوطن.

وأشارت، إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.