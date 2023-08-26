قطع الكهرباء 7 ساعات عن عدد من المناطق بمدينة السنبلاوين فى الدقهلية اليوم

وأشار مجلس المدينة، إلى أن المناطق التى سوف تتأثر بعملية الفصل هى، منطقة النخل - أرض الجمال - الحوال - طريق نوب - أرض عبد الجليل المعداوى - طريق الزقازيق - طريق ميت غمر - أبوفندى - منشية السادات - الشهيد - حوض الجنينة - البرجاس - شارع سعد زغلول.

وطالب مجلس المدينة جميع الأهالى، باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة خلال فترة الانقطاع.