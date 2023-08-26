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فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثانى للشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية

السبت، 26 أغسطس 2023 01:13 م
فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثانى للشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية السيد الجنيدى مدير منطقة الشرقية الأزهرية
الشرقية- إيمان مهنى

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أعلنت منطقة الشرقية، فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بدءًا من اليوم السبت الموافق 2023/08/26م ولمدة خمسة عشر يومًا بمقر الكنترول الكائن بمعهد الصفوة النموذجي للفتيات.
 
وأشار الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنَّ فتح باب التظلمات جاء بعد إعلان النتائج الخميس الماضي، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أن الحرص على مصلحة الطالب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مبدأ أساسي تحرص المنطقة على دعمه وتطبيقه على أرض الواقع.
 

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أزهر الشرقية

الإعدادية الازهرية

تظلمات الاعدادية



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