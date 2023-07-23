4 تغييرات فى نمط الحياة لمنع حالة مقدمات السكرى والتحكم فيها

إيناس البنا

في العالم الذي نعيش فيه، مع أنماط الحياة والوجبات السريعة التي يسهل الوصول إليها وعادات الخمول، أصبح مرض السكري وباءً عالميًا، فهم التغييرات الفسيولوجية المصاحبة لمقدمات السكري أمر بالغ الأهمية قبل إجراء أي تغييرات مهمة وفقا لموقع " timesofindia"، تتجلى مقدمات السكري في ارتفاع مستويات الجلوكوز، ما يدل على زيادة القابلية للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

عادة، تتزامن مقدمات السكري مع مقاومة الأنسولين، حيث يفرز البنكرياس الأنسولين، ومع ذلك تقاوم الخلايا آثاره، مما يؤدي إلى عدم كفاءة امتصاص الجلوكوز.

بالتالي يبقى هذا الجلوكوز في مجرى الدم، ويرفعه ويستقلبه لإنتاج الطاقة. ومع ذلك، وسط الإحصائيات الرهيبة والمصطلحات الطبية تكمن قصة أمل وصمود. تكمن القدرة على إدارة مرض السكري بشكل فعال في الأدوية والإمكانية التحويلية لتغييرات نمط الحياة.

تغييرات لعكس وإدارة مقدمات السكري اختيار الطعام المدروس: إن أهم تغيير في نمط الحياة يجب على المرء القيام به في هذه الرحلة لإدارة وعكس مقدمات السكري هو الاختيار الواعي للأطعمة، قبل وضع الأشياء على طبقك ، من الضروري التفكير في مؤشرات نسبة السكر في الدم (GIs) للأطعمة، وهي المقياس الذي يمكن أن تؤدي به الأطعمة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. يجب على المرء أن يركز على الاحتياجات الغذائية لاستهلاك الأطعمة الكاملة ، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والأطعمة الغنية بالألياف. قد يساعدك إذا بقيت بعيدًا عن الأطعمة التي تعاني من نقص التغذية وتلك التي تحتوي على مؤشرات عالية لنسبة السكر في الدم مثل السكر أو الكربوهيدرات المكررة أو الأطعمة الغنية بالصوديوم والنترات.



التمرين المنتظم: يضمن أي شكل ثابت من التمارين النشاط القلبي الوعائي الأمثل ، والذي بدوره يساعد في تقليل مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم. تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى إفراز الإندورفين ، المعروف باسم هرمونات "الشعور بالسعادة" ، والتي تساهم في زيادة الشعور بالراحة وتساعد في تخفيف التوتر والقلق والاكتئاب.

التحكم في الوزن: يؤدي الوزن الزائد ، وخاصة حول محيط الخصر ، إلى تراكم ما يعرف بالأنسجة الدهنية ، مما يخل بتوازن مسارات إشارات الأنسولين في جسمك، يمكن أن يقلل الحفاظ على وزن صحي بشكل كبير من هذا التراكم وخطر الإصابة بمرض السكري.

