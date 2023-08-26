علاجات منزلية للسان المحترق.. منها العسل

كتبت إيناس البنا

قد نتعرض لتناول الطعام الساخن بشكل متسرع، وهذا الأمر قد يتسبب في تعرضنا للحرق في اللسان، ما يجعلك تشعر بعدم الارتياح وتبحث عن الراحة.

لحسن الحظ، هناك علاجات منزلية بسيطة وفعالة يمكن أن تساعد في تهدئة الانزعاج وتسريع عملية الشفاء، ولكن قبل العلاجات المنزلية، دعنا نعرف المزيد عن مضاعفات حرق اللسان.

مضاعفات حرق اللسان

في حين أن اللسان المحترق قد يبدو كإزعاج بسيط، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات إذا لم يتم معالجته على الفور، ويمكن أن يجعل الإحساس الفوري بالألم والتورم وعدم الراحة الأكل والشرب وحتى التحدث أمرًا صعبًا.

في بعض الحالات، يمكن أن يصبح الحرق أكثر حدة، ما يتسبب في ظهور بثور قد تؤدي إلى التهابات إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح، علاوة على ذلك، يمكن أن يغير اللسان المحروق من حاسة التذوق لديك مؤقتًا، ما يؤثر على قدرتك على الاستمتاع بنكهات الأطعمة المفضلة لديك.

علاجات منزلية سهلة لعلاج اللسان المحروق

اتبع هذه العلاجات المنزلية السهلة لعلاج لسانك المحترق.

شطف بالماء البارد

بمجرد أن تحرق لسانك، تناول كوبًا من الماء البارد. اغسل فمك بالماء برفق للسماح له بتهدئة المنطقة المحترقة. تجنب استخدام الماء المثلج ، لأن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تسبب المزيد من الضرر. سيساعد الماء البارد في تقليل الالتهاب وتوفير الراحة الفورية.

العسل

يشتهر العسل بخصائصه العلاجية الطبيعية. وفقًا لمجلة Annals of Burns and Fire Disasters ، فإن العسل مفيد في الحروق السطحية والجزئية. يشكل حاجزًا وقائيًا يعزز الشفاء ويمنع العدوى. اتركي العسل لبضع دقائق قبل شطف فمك بالماء الفاتر.

جل الصبار

وفقًا لدراسة أجريت عام 2007 نُشرت في مجلة Science Direct ، يمكن أن يكون الصبار بمثابة تدخل فعال في تعزيز التئام جروح الحروق من الدرجة الأولى إلى الثانية.

هذا بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمهدئة. ضع طبقة رقيقة من هلام الصبار على اللسان المحروق واتركه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه. ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في الألم والالتهاب.

الحليب

يحتوي الحليب على بروتينات تخلق طبقة واقية على اللسان المحروق ، مما يوفر الراحة والمساعدة في عملية الشفاء. تمضمض برفق في فمك من الحليب البارد لبضع دقائق قبل أن تبصقه. يمكنك تكرار ذلك عدة مرات في اليوم لتجربة الراحة.

النعناع

للنعناع خواص تبريد يمكن أن تخفف بشكل فعال من إزعاج اللسان المحروق. حضّر كوبًا من شاي النعناع واتركه ليبرد. تمضمض برفق الشاي المبرد في فمك أو استخدمه كغسول للفم. يوفر المنثول الموجود في النعناع إحساسًا مهدئًا ويقلل الألم والالتهاب.

من جعل الأكل مؤلمًا إلى التأثير على إدراك التذوق لديك ، فإن اللسان المحروق ليس بالضحك. يمكن لهذه العلاجات المنزلية السهلة والطبيعية أن تنقذك. إذا كان الحرق شديدًا أو لم يظهر أي علامات تحسن ، فمن الحكمة استشارة طبيب مختص.