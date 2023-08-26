طلاب جامعة العريش يتفقدون المشروعات القومية الكبرى

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت جامعة العريش زيارة لطلابها للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة.

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، ان هدف الزيارة إطلاع الطلاب على الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية على أرض الواقع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنه نظمت عددًا من الزيارات الميدانية لطلاب الجامعة للمشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية بسيناء والمحافظات، لتوعية الطلاب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع، ورؤية التطور الكبير الذي تشهده مصر على أرض الواقع، والتعرف على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف مجالات التنمية، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية وقومية عملاقة من شأنها توفير فرص عمل لهم في المستقبل بعد تخرجهم.

وأضاف أنه شارك طلاب الجامعة في البرنامج التدريبي الذي عقد بمعهد إعداد القادة بحلوان بعنوان " الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي " والمقام تحت شعار " قوتنا في شبابنا "، ويهدف البرنامج إلى بناء جيل وكوادر شبابية تدرك تأثيرات الإدمان السلبية على الفرد والمجتمع، وتمكين الطلاب من القدرة على اتخاذ قرارات صائبة، والمساهمة في تعزيز الوعي بأهمية مكافحة الإدمان وعلاجه، والعمل على بناء مجتمع أكثر استقرارا وأمانا.

وأعرب طلاب الجامعة المشاركين في الزيارات الميدانية عن سعادتهم بما شاهدوه من حجم الإنجازات الكبيرة التي لمسوها على أرض الواقع من تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وبالقدرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية، وبما يمكنها من تحقيق النهضة المنشودة ومواجهة أي تحديات أو صعوبات، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارات بالشكل الذي يعزز لديهم ثقتهم في وطنهم وفخرهم به، كما أشاد الطلاب بالبرنامج التدريبي التوعوي والتثقيفي بأهمية مكافحة الإدمان والتعاطي وعلاجه.