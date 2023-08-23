تدشين مبادرة إطلاق السلاحف البحرية على شاطئ البحر المتوسط بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

دشن فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء، وجامعة العريش، ومحافظة شمال سيناء، مبادرة إطلاق السلاحف البحرية على شاطئ العريش.

أعلنت رضوى سامى مدير فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء، أنه استمراراً لجهود وزارة البيئة فى الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجى والتوازن البيئى ووفقا لتوجيهات الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواءعبدألفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قام فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء وبحضور عدد من اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش وطلاب قسم العلوم البيئية وعلوم البحار، بتدشين مبادرة " اطلاق السلاحف البحرية للحفاظ عليها من الآنقراض وعودتها لبيئتها الطبيعية.

أضافت أنه تم البدء بإطلاق 70سلحفاة بحرية من النوع "كبيرة الرأس"، بعد تلقى فرع جهاز شئون البيئة بلاغا يفيد بالعثور على فقس السلاحف البحرية خارج البيئة البحرية بمنطقة ساحل البحر بالمساعيد ، وتم تجميعها من الأهإلى بعد ألفقس لإعادتها لبيئتها الطبيعية.

وأشارت أنه تم تشكيل فريق من المختصين بمشاركة إدارة تحسين البيئة بمجلس مدينة العريش وجهاز شئون البيئة بشمال سيناء وجامعة العريش، وتم اطلاقها لعودتها لبيئتها الطبيعية على شاطئ بحر المساعيد بحضور الدكتورمحمد نجاتى عميد كلية العلوم الزراعية البيئية، والدكتور هانى العلاقمى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وهيئة التدريس والطلاب.

وقالت رضوى سامى ان العالم يهتم بإنقإذ السلاحف لما لها من دور هام وفعال فى التوازن البيئى حيث تعانى السلاحف اليوم من الصيد الجائر وتدمير اماكن تكاثرها على اليابسة بسبب انشطة الإنسان وتلوث البحار بالبلاستيك .

وأشار الدكتور الدكتورمحمد نجاتى عميد كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش، لأهمية الحفاظ على السلاحف البحرية والحد من استخدام البلاستيك وخاصة الاكياس البلاستيكية لخطورتها ولما تسببه من نفوق السلاحف عندما تتغذى عليه مما يزيد من اعداد القناديل البحرية و

وقال الدكتورهانى العلاقمى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان من الأسباب الرئيسية التى تهدد بانقراض السلاحف البحرية الصيد الجائر ، وفقدان اماكن التعشيش بسبب تطور الشواطئ، ووجود مصادر ضوء اصطناعية الذى يمكن أن يغير سلوك وضع الأمهات للبيض ، والإفراط فى حصاد البيض.

ووجه فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء رسالة للمواطنين بضرورة التوعية بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالآنقراض للحفاظ على التنوع البيولوجى والثروات الطبيعية والإبلاغ عن محأولات الإتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءاً ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.