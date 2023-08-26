اليوم السابع
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طقس مطروح اليوم.. معتدل والحرارة العظمى 31 درجة والشواطئ تستقبل المصطافين

السبت، 26 أغسطس 2023 10:30 ص
طقس مطروح اليوم.. معتدل والحرارة العظمى 31 درجة والشواطئ تستقبل المصطافين طقس معتدل على مطروح والساحل الشمالي
مطروح - حسن مشالي

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 تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم السبت، اعتدال حالة الطقس، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و31 درجة مئوية، مع ارتفاع الرطوبة نسبياً، وتساهم نسمات الهواء في تخفيف الإحساس بدرجات الحرارة، مع الشعور بأجواء رائعة واعتدال الطقس على شواطئ البحر، في ظل طقس حار رطب نهاراً على المناطق الصحراوية والبعيدة عن الشريط الساحلي ومعتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ويقبل المواطنون من المحافظات المختلفة، هرباً من الحر والاستمتاع بالأجواء اللطيفة على الشواطئ، وقضاء أوقات ممتعة في ممارسة السباحة واللعب في المياه وعلى الرمال والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، على شواطئ مطروح والساحل الشمالي، خلال قضاء إجازة المصيف في أجواء ممتعة.

ويتوافد المصطافون على الشواطئ المختلفة وكورنيش البحر، للإستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، في ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، في ظل أجواء مميزة والاستمتاع بذروة موسم الصيف السياحي.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذي يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.

 

 


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