ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمطروح وأجواء لطيفة على الشواطئ

ترتفع درجات الحرارة، بشكل طفيف على محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الخميس، وتتراوح درجات الحرارة بين 24 و 33 درجة مئوية، وتساهم نسمات الهواء في تخفيف الإحساس بدرجات الحرارة، في ظل أجواء رائعة، واعتدال الطقس على شواطئ البحر.

ويستمتع المواطنون بالأجواء اللطيفة على الشواطئ، والهروب من الحر بالسباحة واللعب في المياه ووالاستمتاع بالطبيعة الخلابة، ويتوافد الآلاف من مختلف المحافظات، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، إلى شواطئ مطروح والساحل الشمالي، لقضاء إجازة المصيف في أجواء ممتعة.

ويتوافد المصطافون على الشواطئ المختلفة وكورنيش البحر، للإستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، في ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، في ظل أجواء مميزة والاستمتاع بذروة موسم الصيف السياحي.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذي يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.