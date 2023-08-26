طقس بورسعيد اليوم.. اعتدال فى درجات الحرارة وهدوء الأمواج فى مياه البحر المتوسط

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد ، اليوم السبت، اعتدالا فى درجات الحرارة، وهدوءا فى حالة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط فى شتى أحياء المدينة، ومدينة بورفؤاد.

كما يستمر الصيادون فى ممارسة حرفة الصيد على طول ساحل بورسعيد، كما تنتظم حركة الملاحة فى المجرى الملاحى لقناة السويس.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت، أنه تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.