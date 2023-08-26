ضبط 4 متهمين هاربين من 113 حكماً بكفر الشيخ

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط 4 متهمين هاربين من الأحكام القضائية المتعددة، بلغت 113 حكماً، تنفيذاً لتوجيهات، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

وتمكنت حملة أمنية بكفر الشيخ، تحت إشراف مدير المباحث الجنائية، ورئيس المباحث الجنائية، من ضبط 4 متهمين، هاربين من 113 حكماً ما بين أحكام جزئية وأخرى مستأنفة.

وألقى رجال الأمن، القبض على "ا.أ" 47، سنة، فلاح، ومقيم دائرة مركز الرياض، والمطلوب في 11 حكماً، و"ع.م" 33 سنة، عامل، ومقيم دائرة مركز سيدي سالم، والمطلوب في 60 حكماً؛ 45 جزئياً و15 مستأنفاً.

كما ضبطت الحملة، "أ.ش" 49، سنة، عامل، ومقيم دائرة مركز الحامول، والمطلوب في 23 حكماً؛ 7 أحكام جزئية، 16 مستأنفاً، و" ف.ع" 53 سنة، عامل، ومقيم شيخ العرب دائرة مركز الحامول، والمطلوب في 19 حكماً.