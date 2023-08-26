اليوم السابع
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ضبط 18 طن ملح وأسمدة زراعية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالبحيرة

السبت، 26 أغسطس 2023 01:41 م
ضبط 18 طن ملح وأسمدة زراعية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالبحيرة أسمدة - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية لمواجهة بيع الأسمدة الزراعية المدعمة والمجهولة المصدر.
 
وأسفرت تلك الحملات بمركزى أبو المطامير وحوش عيسى  عن ضبط 15 طن أسمدة زراعية مدعمة، وكذلك ضبط 3 أطنان من شكائر الملح المجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
 
وأشرف على الحملة الرقابية المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.
 
وتأتى هذه الحملات فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية والمرور الدورى على الأسواق والمحلات وثلاجات المواد الغذائية وذلك لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 
 
من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية.
 
وشددت على العمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين. 

أسمدة زراعية

محافظة البحيرة

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