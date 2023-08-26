اليوم السابع
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ضبط المتهم بقيادة سيارة برعونة فى القاهرة معرضا حياة المواطنين للخطر

السبت، 26 أغسطس 2023 04:01 م
ضبط المتهم بقيادة سيارة برعونة فى القاهرة معرضا حياة المواطنين للخطر طريق، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى- كريم صبحى

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالسير برعونة معرضاً سلامته وسلامة الآخرين للخطر، وقيامه بالإصطدام بإحدى السيارات وإحداث تلفيات بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.
 
بإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وذلك حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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