غلق كلي لطريق النايل سات بالجيزة.. اعرف التحويلات المرورية

كتب محمود عبد الراضي

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ أعمال إنشاء القواعد الخرسانية وتحويل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائى خط (العين السخنة – العلمين) بطريق النايل سات ، تحديداً من الجهة المقابلة لكمبوند هرم سيتى بالإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم .. الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لطريق النايل سات أمام حركة المرور فى الإتجاه والموقع المشار إليهما.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ24 ساعة إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 18/8/2023 حتى صباح يوم الجمعة الموافق 19/1/2024، وإجراء تحويل وتقسيم طريق النايل سات فى الإتجاه القادم من طريق الفيوم وميدان البترول إلى إتجاهين للحركة المرورية بواقع حارة مرورية لكل إتجاه وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 400 متر وكذا إستحداث فتحات دخول للمركبات بالجزيرة الوسطى، وذلك على النحو التالى:

- حركة المركبات بطريق النايل سات بالإتجاه القادم طريق الواحات وترغب بالسيراتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم تقوم بالدخول يساراً إلى الإتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى إتجاهين عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى.

- إستكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 500 متر حتى تجاوز الأعمال ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى بطريق النايل سات إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.