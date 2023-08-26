ضبط المتهم بإصابة شخص بطلق خرطوش فى حفل زفاف

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله متضمناً تعرض طفل للإصابة بعيار نارى خلال حفل زفاف بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من إحدى المسشفيات باستقبال (طفل "5 سنوات") مصاب برش خرطوش بالوجه والعين وبسؤال والده قرر بأنه حال تواجد الطفل بشرفه منزل الأسرة بدائرة القسم وأثناء مرور حفل زفاف بذات المنطقة قام شقيق العروس (طالب – مقيم بدائرة القسم) بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته إبتهاجاً بحفل الزفاف فأحدث إصابه الطفل المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة ، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.