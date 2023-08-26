ضبط المتهمين بسرقة فيلات فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامه بسرقة "ريادتير" من داخل سيارة بأسلوب "الفك" حال توقفها بدائرة القسم، وبمناقشته اعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة "البطاريات ، الردياتيرات" من داخل السيارات بأسلوب "الفك"، وأقر بارتكابه عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه والأدوات المستخدمة.

وتمكنت الجهود من ضبط سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامه بسرقة إحدى السيدات أثناء توصيلها والتستيلاء منها على (مبلغ مالى عملات "أجنبية، محلية") باستخدام سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة من داخل "فيلا" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهم (مبلغ مالى – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيىء النية" أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.