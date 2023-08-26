ضبط المتهمين بتزوير العملات فى الأميرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بالقاهرة لدى محاولتهما شراء بعض المستلزمات من أحد المحال بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما (مبلغ مالى "مقلد") وبمناقشتهما اعترفا بتحصلهما عليهما من عامل بمطعم مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، تعرفا عليه عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بقصد ترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "مقلدة") وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان، كما تم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى "مقلد") داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمناقشته عن مصدر العملات المقلدة المضبوطة أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، "تم ضبطه" وبحوزته (3 جهاز طباعة كمبيوتر - جهاز "سكانر" - جهاز لاب توب يحتوى على برامج وتطبيقات لتعديل الصور - شاشة جهاز كمبيوتر - كمية من الأوراق المستخدمة فى تزييف العملات)، ومبالغ مالية مزورة "عملات محلية وأجنبية"، بمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى اصطناع وتزوير العملات المالية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية صحيحة، وأن المبلغ المالى الصحيح من متحصلات نشاطه الإجرامى.