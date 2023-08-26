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زاهى حواس يلقى محاضرة عن أحدث الاكتشافات الأثرية بمدينة بولينج جرين بولاية كنتاكى

السبت، 26 أغسطس 2023 12:00 م
زاهى حواس يلقى محاضرة عن أحدث الاكتشافات الأثرية بمدينة بولينج جرين بولاية كنتاكى زاهى حواس
كتب محمد أسعد

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ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمدينة بولينج جرين بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
وقال «حواس» إننا نبحث الآن عن هرم الملك «حوني » في سقارة وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، كما نبحث أيضا عن مقبرة ومومياء الملكة «نفرتيتي» والملكة «عنخ إس آن آمون» ونقوم بترميم مقبرة الملك رمسيس الثاني في الأقصر.
 
وأوضح "حواس" تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك "تتي" وجبانة جسر المدير، كما عثرت البعثة على مقبرة  "خنوم جد إف" كاهن المجموعة الهرمية للملك ونيس، ومقبرة "مرى" مساعد القصر العظيم وكاتم أسرار الملك، ومقبرة "مسى" كاهن المجموعة الهرمية للملك بيبى الأول، بالإضافة إلى العثور على مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب، وتعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.
 
وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتى يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أى منذ 3000 عام.
 
ورد "حواس" على محاولات تزييف التاريخ المصرى والنيل من الحضارة المصرية القديمة.

زاهي حواس

الآثار المصرية

السياحة في مصر



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