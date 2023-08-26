اليوم السابع
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رئيس كهرباء مصر الوسطى يفتتح 3 مراكز خدمة عملاء ببنى سويف.. صور

السبت، 26 أغسطس 2023 01:16 م
رئيس كهرباء مصر الوسطى يفتتح 3 مراكز خدمة عملاء ببنى سويف.. صور رئيس كهرباء مصر الوسطى يفتتح 3 مراكز خدمه عملاء ببنى سويف
كتبت رحمة رمضان

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افتتح المهندس رافت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء  3 مراكز خدمة عملاء بقطاع توزيع كهرباء بني سويف، وذلك بحضور الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع و قيادات الشركة.

وضم المراكز التى افتتاحها صباح اليوم مركز خدمة هندسة مدينة بني سويف ومركز خدمة هندسة مركز بنى سويف ومركز خدمة هندسة المجتمعات المعرفية شرق النيل، فى إطار خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى لتطوير مراكز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات مميزة للمواطنين.

و حرص الدكتور خالد الدستاوى و المهندس رافت شمعة على عقد اجتماع بقيادات القطاع وتم مناقشه جميع المؤشرات الفنية وخاصة نسبة الفقد ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات وتحصيل الظبطية القضائية وتركيب العدادات الكودية على المنصة الإلكترونية.
 

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الكهرباء

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الشركة القابضة لكهرباء مصر

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء



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