اليوم السابع
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رئيس بيلاروسيا حذر بريجوجين من محاولة اغتيال سابقة ولا يعتقد تورط بوتين

السبت، 26 أغسطس 2023 09:34 ص
رئيس بيلاروسيا حذر بريجوجين من محاولة اغتيال سابقة ولا يعتقد تورط بوتين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه لا يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اغتال زعيم مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في بيلاروسيا عن لوكاشينكو، ليل الجمعة السبت، قوله إن حذر بريجوجين من محاولة اغتيال سابقةوأضاف أنه تلقت معلومات خطيرة للغاية من مصادر موثوقة تفيد بأن هناك محاولة تستهدف حياة بريجوجين.

ولفت إلى أنه بعث برسالة مشفرة إلى الكرملين وبوتين ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكساندر بورتنيكوف حول محاولة اغتيال وشيكة سيتعرض لها رئيس فاجنر.

وفي وقت لاحق، قال لوكاشينكو إنه سأل بريجوجين عما إذا كان وصله التحذير بشأن محاولة الاغتيال فرد عليه بالإيجاب.

ولقى بريجوجين، يوم الأربعاء الماضي، حتفه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله مع 9 أشخاص آخرين بينهم طاقم الطائرة، في مقاطعة تفير قرب موسكو.

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة "فاجنر"، مشيرا إلى أن بريجوجين "كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا".

وأكد أيضا أن "فاجنر" ساهمت بشكل فعّال في مكافحة النازية بأوكرانيا، "ولن ننسى هذا أبدا".

ونفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف المزاعم الغربية التي تفيد بما يقولون إنه "تورط" للكرملين في تحطم طائرة مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين، حسبما جاء فى قناة روسيا اليوم الروسية.


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