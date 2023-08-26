اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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داخلية الحكومة المُكلفة من مجلس النواب الليبى تعلن رفع حالة الطوارئ قرب حدود النيجر

السبت، 26 أغسطس 2023 01:00 ص
داخلية الحكومة المُكلفة من مجلس النواب الليبى تعلن رفع حالة الطوارئ قرب حدود النيجر مجلس النواب الليبى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي رفعها حالة الطوارئ والاستعدادات إلى الدرجات القصوى في المنطقة الجنوبية، خاصةً بالمدن الواقعة قرب حدود النيجر.
 
وقالت الوزارة في بيان اذاعته وكالة الأنباء الليبية / وال/ أن هذا الإعلان يأتي في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها الدول المطلة على طول امتداد الحدود الجنوبية للدولة الليبية.
 
وأكدت الوزارة في بيانها أنها قدمت دعماً إضافياً إلى جميع مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية؛ بُغية ضمان سير عملها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى جعلها جاهزة في حالة حدوث تصعيد في دولة النيجر.
 
وأشارت إلى أنها تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة الليبية ، لمنع استغلال تردي الوضع الأمني في النيجر من قبل المنظمات الإرهابية والتشكيلات الموالية لها من القيام بأي نشاط خارج عن القانون أو أي عمل يهدد سلامة الوطن والمواطن.

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