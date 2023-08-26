خطة لتطوير منظومة النظافة بمدن محافظة بنى سويف.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

عقد اليوم اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، اجتماعًا لمتابعة الحالة العامة لمعدات الحملة الميكانيكية ومنظومة النظافة، وذلك بحضور المهندسة نيرمين إميل مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة ونواب رؤساء الوحدات المحلية (المشرفين على منظومة النظافة )، ومديري الحملات الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة ، في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام المساعد الوضع الحالي لمعدات الحملات الميكانيكية،فيما يتعلق بأعدادها واستخداماتها وموقفها من أعمال الصيانة والإصلاح خاصة مع اقتراب موسم الدراسة،مؤكداً على توجيهات المحافظ"الدكتور محمد هاني غنيم" بالمراجعة الدورية لأعمال صيانة المعدات باختلاف أنواعها من لوادر وسيارات شفط وجليدرات وحفار وسيارات مياه وسيارات نقل ونصف نقل، ومكنسيات وغيرها من المعدات، فضلاً عن جاهزية العنصر البشري من السائقين والقائمين على تشغيل وصيانة تلك المعدات .

يشار إلى أنه "تنفيذًا لتكليفات المحافظ في هذا الملف" قام السكرتير العام المساعد خلال الأسبوع الماضي بزيارات متكررة شملت جميع مراكز المحافظة، تفقد خلالها أقسام الحملات الميكانيكية والمعدات على أرض الواقع وتم التوجيه بتلافي مجموعة من الملاحظات التي تم رصدها أثناء تلك الزيارات.