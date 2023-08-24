حملة مكبرة بحى العجمى فى الإسكندرية لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى العجمى غرب الإسكندرية، حملات مكبرة ، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار حملات مكافحة التلوث الضوضائى، وتنفيذاً لتكليفات هدى أبوكليلة رئيس حى العجمى بالاستجابة لشكاوى المواطنين من السماعات ومكبرات الصوت بالمقاهى والكافيهات والمحال والباعة الجائلين والتى تسبب إزعاج للمواطنين.

واصلت إدارة إشغال الطريق حملاتها وقامت بالتحقظ علي العديد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين والسماعات المكبرة للصوت من المقاهى والكافيهات بمناطق أكتوبر والبيطاش والهانوفيل وطريق إسكندرية مطروح، وعدد من الشوارع الجانبية بنطاق الحى ولازالت الحملات مستمرة.

فيما قادت هدى أبوكليلة رئيس حى العجمى حملة لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام استجابة لشكاوى المواطنين.

واستهدفت الحملة شارع البيطاش وشهر العسل وشارع الحنفية وشارع الجمعية وشارع الهانوفيل وشارع الخلفاء الراشدين وتم إزالة الإشغالات والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام والتحفظ علي ١٩٨ حالة إشغال وسماعات مكبرة للصوت تسبب إزعاج للمواطنين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاءت الحملة بمشاركة السيد مدير إدارة إشغال الطريق ومدير المتابعة الميدانية ومعاونى الإشغال.