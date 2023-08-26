حبس لصوص أغطية البالوعات فى مصر القديمة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطهم فى سرقة أغطية البالوعات ووحدات التكييف بمنطقة مصر القديمة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 5 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامهم بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أغطية البالوعات ووحدات التكييف الخارجية بأسلوب "الخلع" وبحوزتهما (غطاء بالوعة صرف صحى "مجهول المصدر" وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سئ النية".