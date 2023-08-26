جامعة أسوان تحدد مواعيد الكشف الطبى والتحويلات

أسوان- صلاح المسن

حددت جامعة أسوان ، مواعيد التحويلات بالجامعة وتقديم الطلبات على برنامج التحويل الإلكترونى ومواعيد توقيع الكشف الطبي علي الطلاب للعام الجامعي الجديد لمختلف طلاب الكليات.

من جهته قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، في"تصريحات صحفية" أن مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (114) المنعقد تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وبرئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أقر بدء موعد التحويلات بالجامعة من يوم الاحد الموافق 13/8/2023 وحتى يوم 14/9/2023 وتقديم الطلبات على برنامج التحويل الإلكترونى بالرابط التالى

https://transfer.aswu

.edu.eg/

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تحديد مواعيد توقيع الكشف الطبي علي الطلاب للعام الجامعي الجديد لمختلف طلاب الكليات وذلك بداية من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتي يوم الأحد الموافق 2023/10/1 / حسب الجدول الذي تم اعتماده من الإدارة الطبية بالجامعة علي ان تكون لكل كلية يوم محدد ومكان معين حسب مواقع جامعة أسوان المختلفة بصحاري وأسوان الجديدة وكلية التربية بالنفق.

كما أوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، إن الطلاب المرشحين للكليات هذا العام 2023/2024 تكون تحويلاتهم عن طريق برنامج تقليل الاغتراب بموقع التنسيق الإلكتروني عبر الإنترنت ,ومن يرغبون في التحويل لكليات جامعة أسوان بسبب النقل الإداري للوالد أو التحويل لبرامج جديدة عليهم الضغط علي تسجيل التحويل.

من ناحية أخري، كان قد شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، توقيع برتوكول تعاون بين جامعة أسوان، وبين البنك الأهلي لإصدار بطاقات مسبوقة الدفع خدمة لطلاب جامعة أسوان.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد عيد مدير مركز المعلومات والشبكات بجامعة أسوان.

كما وقع البرتوكول ممثلا البنك الأهلي المحاسب أشرف حافظ رئيس منطقة جنوب الصعيد والبحر الأحمر، وطارق عبدالباري مدير منطقة أسوان، وحسن الصغير مدير فرع أسوان، ومحمود سعد مدير فرع البنك بجامعة أسوان وفريق العمل.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، في "تصريحات صحفية" أنه في ظل التحول الرقمي الذي تنشده الدولة تعمل جامعة أسوان علي توفير خدمات إلكترونية لطلاب الجامعة توفيرا للوقت والجهد، بالإضافة الي بطاقة مميزة التي يتم استخراجها للطلاب مجانا في أول مرة لمدة 5 سنوات تستخدم في تحقيق هوية الطالب عند دخول البوابات الإلكترونية بالجامعة بديلا عن كارنيهات الجامعة.، وتتيح هذه البطاقة دفع كافة المصروفات الدراسية والمدن الجامعية واي مصروفات اخري تيسيرا علي أبناءنا الطلاب.

وأضاف رئيس جامعة أسوان انه يأتي هذا التعاون في إطار ترشيد نفقات طباعة كارنيهات الطلاب والتي يبلغ عددهم ما يقرب من 27 الف طالب وطالبة موزعين علي 19 كلية ومعهد.

وأشار المحاسب أشرف حافظ رئيس منطقة جنوب الصعيد والبحر الأحمر، الي أنه هناك توامة بين الجامعة والبنك في العديد من المجالات والخدمات البنكية وإن الخدمة التي يقدمها البنك الأهلي لطلاب الجامعة تتيح لهم العديد من المميزات البنكية منها فتح حساب شخصي وغيرها، والخدمة متوفرة في الجامعة وخارجها، وتساعد بطاقة ميزة مسبوقة الدفع الطالب في التعامل البنكي في مختلف مناطق الجمهورية.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، أنه يتضمن برتوكول التعاون بين الجانبين ربط بيانات طلاب جميع الفرق المقيدة بالكليات وبين وحدة نظم المعلومات الإدارية التابعة لمركز المعلومات والبنك كما سيتم موافاتهم الجانب الآخر بباقي بيانات الفرق الأولي بعد الانتهاء من عملية التنسيق واستلام ملفات طلاب الفرق الأولي بمختلف كليات الجامعة، وأحتفل الجانبين بهذه المناسبة بالتقاط عدد من الصور التذكارية.