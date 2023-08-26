جارديان: "العمال" يهاجم إدارة ريشى سوناك لملف الاقتصاد فى مؤتمر الخريف

كتبت رباب فتحى

يخطط حزب العمال لمواصلة الهجوم على إدارة رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك للاقتصاد هذا الخريف، حيث تشير استطلاعات الرأي الداخلية للحزب إلى أن المتحولين من حزب المحافظين إلى حزب العمال يشعرون بالانزعاج من تفاؤله بشأن التضخم عندما لا يشعرون أن أوضاعهم المالية تتحسن، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتشير مجموعات التركيز في الحزب ممن يسمونهم "الناخبين الأبطال" - الذين دعموا حزب المحافظين في عام 2019 ويفكرون الآن في حزب العمال - إلى أن هذه المجموعة غير مقتنعة بأن الاقتصاد يتحسن على الرغم من انخفاض التضخم ببطء.

وقبل موسم مؤتمرات الأحزاب في الخريف، يخطط حزب العمال لهجوم مزدوج على سوناك لظهوره بعيدًا عن مخاوف الناخبين، وضعفه أمام دعوات حزب المحافظين لتخفيضات ضريبية غير ممولة.

وتظهر مذكرة أعدتها ديبورا ماتينسون، مديرة الإستراتيجية في حزب كير ستارمر، وأطلعت عليها صحيفة "الجارديان"، من استطلاعات الرأي ومجموعات التركيز التابعة للحزب أن الناخبين المتأرجحين لا يشعرون بأن حالهم أفضل، وبالتالي فإن اقتراح الحكومة بتحسين الاقتصاد هو أمر "مزعج".

وقال مصدر رفيع المستوى في حزب العمال: "ما رأيناه هذا الصيف هو ظهور ريشي سوناك على شاشة التلفزيون وهو يقول للناس: أليس كل شيء يسير على ما يرام؟"، في حين أن الرهن العقاري في ارتفاع، وفواتير المواد الغذائية في ارتفاع، وأسعار الطاقة في ارتفاع. إنه بعيد المنال على نطاق واسع والعاملون في وضع أسوأ."

وأضاف "وفي الوقت نفسه، فهو أضعف من أن ينتقد الأصوات المتطرفة في حزبه التي تريد منه أن يقوم بتخفيضات ضريبية غير ممولة من شأنها أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد. والحقيقة هي أن الخطر الأكبر على الاقتصاد هو خمس سنوات أخرى من فوضى المحافظين. هذا ما ستسمعوننا نتحدث عنه هذا الخريف."

وقالت مذكرة حزب العمال، التي تعتمد على استطلاعات الرأي الوطنية ومجموعات التركيز للحزب في نيوكاسل-أندر-لايم التي أجريت في منتصف أغسطس، إن تعليقات سوناك الأخيرة بشأن التضخم "تعزز انطباع الناخبين الأبطال الموجود مسبقًا عنه باعتباره بعيدًا عن الواقع" وأن " 64% لا يتفقون مع تأكيده بأننا جميعًا سنشعر بتحسن في العام المقبل، كما أن تفاؤله يشعر بالارتياح عندما لا يزال الناخبون يشعرون بألم ارتفاع الأسعار."