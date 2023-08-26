تفاصيل استعداد تعليم شمال سيناء لبدء العام الدراسى الجديد 2024/2023

شمال سيناء - محمد حسين

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ب شمال سيناء ، اليوم اجتماعاً موسعاً مع مديري العموم، ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بالمحافظة، تم خلال إعلان تفاصيل استقبال العام الدراسي الجديد بالمحافظة.

تضمنت الاستعدادت التأكد من تجديد العلم الخاص بالجمهورية ،وعلم شعار المحافظة ،بكل مدرسة، وتجهيز الإذاعة لأول أيام الدراسة قبلها بفترة ومراجعتها بدقة، على أن تحتوى على مبادرات الدولة للمرحلة القادمة مثل " ترشيد الاستهلاك للطاقة - اتحضر للأخضر - التغيرات المناخية"

ويتم بكل مدرسة التجهيز لأول أيام الدراسة بمظاهر احتفال كبير مع تشغيل الأغانى الوطنية والتحفيزية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة المقررة للطلاب ( الفسحة).

ويتم منعا باتا تجميع اي مبالغ مادية تحت اي مسمي من المسميات داخل المدارس ويتابع التنفيذ، والالتزام بالكثافات وخاصة بالمدارس الثانوية لا تزيد عن (40)طالب والتوزيع الجغرافي، وتفعيل وعقد لجان الندب والنقل بالتنسيقات المختلفة لسد العجز في المعلمين سواء بالنقل او الندب بجميع الإدارات وذلك تفعيلا للقرار الوزاري 202لسنة 2013م بشأن ندب او نقل المعلمين والاداريين ويتم إصدار النشرات الخاصة بهذا الشان ومراجعتها مع الادارات التعليمية، وعلي جميع مديري الادارات التعليمية ضرورة عقد لقاءات دورية ( لقاءات جماهيرية ) مع اولياء الأمور للاستماع لهم وحل مشاكلهم وتفعيل مبادرة ( صوتك مسموع ) والعمل بإدارة خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوي الحكومية وسرعة الرد علي كافة المشكلات والرد على أى تساؤلات قد ترد إلى الجهات المعنية .

و لا يتم عقد أى تدريبات إلا بعد التنسيق مع الإدارة المركزية لإعداد القيادات بالوزارة فيما يخص المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 وكذلك التنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، والانتهاء من أعمال الصيانه البسيطة مدارس المحافظة وجارى الانتهاء من باقي المدارس خلال الأسبوع القادم ،وتم صرف مخصصات الإدارات من اللامركزية للصرف علي الصيانة البسيطة بالمدارس وجاري المرور من لجنة من التخطيط وهيئة الأبنية لمراجعة الاستعداد وجاهزية المدارس لبدء الدراسة.

وتنظيف خزانات المياة الخاصة بالشراب وتعقيمها وتطهيرها وتوفير المياة بصفة دائمة للطلاب والعاملين، ويحظر تماما التدخين داخل المنشات التعليمة، واستخدام الغلايات الكهربائية لأى غرض .

ويتم عمل كشوف بجميع المدارس مقسمة لمراحل لبيان المدارس التي يوجد بها زائرة صحية من عدمه والعدد لإعادة التوزيع وإرسال البيانات على وجه السرعة 28/8/2023م لإرسالة للتنفيذ مع الصحة، واتخاذ كافة الإجراءات لصيانة أجهزة الكمبيوتر وتزويدها بالبرامج الحديثة من خلال التطوير التكنولوجى بالمديرية وتلافى جميع الأعطال، وتفعيل دور المكتبات والحصص بها والاطلاع وعمل المسابقات البحثية وتفعيلها، وتوظيف التواصل الاجتماعي لما فيه مصلحة للعملية التعليمية وتحقيق التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المحيط، والتأكد من توزيع الكتب المدرسية علي كافة الطلاب بكافة المراحل ، علما بأن المحافظة معفاة من المصروفات الدراسية.

ويتم عمل لوحات شرف بالمدارس للإعلان عن ( أفضل موظف/ المعلم المثالى /العامل المتميز/ الطالب القدوة/افضل اذاعه/ الطالب النشط/اجمل فصل) ويتم التعاون مع مجالس الامناء والاباء لايجاد وسائل تكريم للمتميزين والاعلان عن هذه النتائج والنشر لها باذاعة الصباح ومواقع التواصل الاجتماعى، والبحث عن وسائل التحفيز وبث روح التعاون والجدية والعمل الدؤوب واعمال تنافسيه بين المدارس فى كافه المجالات .