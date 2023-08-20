"تعليم شمال سيناء": امتحانات الثانوية العامة دور ثان تسير بانتظام دون شكاوى

شمال سيناء ـ محمد حسين

. أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن غرفة عمليات متابعة سير امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة اليوم، لم ترصد أى شكاوى، وأدى الطلاب الامتحان بالشعبتين الأدبية والعلمية فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

و ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2022م فى اليوم الثانى للامتحانات.

وأدى الطلاب الامتحان بالشعبتين الأدبية والعلمية فى الفترة الأولى فى مادة اللغة الأجنبية الثانية وبلغ عدد الطلاب 6 طالب وطالبة وبلغ زمن الإجابة ساعتان، وفى الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان فى مادة التربية الوطنية وبلغ عدد الطلاب 63 طالبا وطالبة وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف.

وتم مسبقا التواصل بمركز توزيع الأسئلة وكراسات الإجابة للتأكد من وصول صناديق الأسئلة من المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث ( العريش - بئرالعبد - الشيخ زويد) إلى مقر اللجان الامتحانية، وتوفير سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من تأدية الامتحانات على أكمل وجه،

وسارت أجواء الامتحانات بشكل جيد ومنضبط، ودون حدوث أى مشكلات أو عوائق مع تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات.

ويصل إجمالى المقرر لهم اداء امتحانات الدور الثانى بشمال سيناء (290) طالبا وطالبة يتوزعون على (4) لجان امتحانية على مستوى المحافظة وهى بإدارة العريش التعليمية لجنة اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات ويؤدى بها طالبات إدارات العريش والحسنة ونخل، ولجنة مدرسة اللواء عمرو شكرى الثانوية العسكرية بنين، ويؤدى بها الطلاب البنين بإدارات العريش والحسنة ونخل، وإدارة بئر العبد التعليمية بها لجنة واحدة وهى لجنة المقدم شريف عمر، وإدارة الشيخ زويد التعليمية وبها لجنة واحدة وهى لجنة مدرسة الغزالى الثانوية بنات ويؤدى بها طلاب إدارتى الشيخ زويد ورفح.

وتم تجهيز الاستراحات للمراقبين بكل ما تحتاجه من أسره، وثلاجات ومبردات المياه، ويبلغ عدد الاستراحات ( 6 ) استراحات " ثلاث للرجال وثلاث للسيدات "وهن بإدارة العريش واستراحة مدرسة الشهيدة سلمى سعيد راشد ( للسيدات) بسعة " 80 " فرد، واستراحة مدرسة أحمد عبد العزيز الابتدائية (للرجال) بسعة " 100 " فرد، وبإدارة بئر العبد استراحة مدرسة محمد متولى الشعراوى للتعليم الأساسى ( للرجال) بسعة " 80 " فرد، واستراحة مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات ( للسيدات ) بسعة " 80 " فردا، وإدارة الشيخ زويد استراحة مدرسة الكوثر للتعليم الأساسى ( للرجال) بسعة " 100 " فرد، استراحة مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسى ( للسيدات) بسعة " 50 " فردا، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية والتموين والكهرباء ومرفق المياه ومجالس المدن.