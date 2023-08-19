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تعليم الوادي الجديد: لا شكاوى من الطلاب فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

السبت، 19 أغسطس 2023 01:08 م
تعليم الوادي الجديد: لا شكاوى من الطلاب فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة غرفة العمليات بديوان عام المديرية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية المشكلة لمتابعة امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة 2022_2023، بحضور جميع المعنيين لم تتلق أية شكاوى من الطلاب فى اللجان الامتحانية حيث يؤدى الطلاب اليوم ومن لهم حق دخول الدور الثانى الإمتحان بمادة اللغة العربية "الفترة الأولى"، حسب الجداول المعلنة وجرى تجهيز 4 لجان المقرر عقد الامتحانات بها فى جميع الإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة والأجواء المناسبة من الإضاءة والتهوية الجيدة والهدوء، لافتا إلى خطة العمل المحكمة لتأمين وسلامة إجراءات الامتحانات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

وفى سياق متصل تابع وكيل التعليم بالوادى الجديد سير العمل باختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمقر المدرسة وذلك في إطار الاستعداد لإستقبال دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد 2023_ 2025 م مؤكداً على أن التقييم يتم من خلال اللجان المُشكلة من وزارة التربية والتعليم وشركة WE للاتصالات لتقييم الطلاب المتقدمين على مستوى المراكز الخمس واختيار العدد المطلوب بما يضمن الشفافية والحياد.
 
وأضاف وكيل تعليم المحافظة، أنه جرى تنفيذ الاختبارات لـ (50) طالبا وطالبة من مركزي الخارجة وباريس وجار استكمال عقد إختبارات المتقدمين من مراكز المحافظة المختلفة حسب المجموعات المعلنة .

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