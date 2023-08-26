تعرف على حالة الطقس ودرجة الحرارة فى الإسماعيلية

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظة الإسماعيلية العظمى 35° والصغرى 24 ° درجة مئوية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم انخفاض فى درجات الحرارة، كما شهدت شواطئ محافظة الإسماعيلية اقبال كببر من المصيفين.

كما أن عملية عبور السفن فى قناة السويس تسير بصورة طبيعية فى القناة وكذلك عمليات عبور القناة بمعديات الأفراد والسيارات على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بدأ من السويس حتى بورسعيد مرورا بالإسماعيلية.