تداول أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة دور ثان على صفحات الغش

كتب محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش الإلكترونى صور من أسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، حيث نشرت جروبات الغش أجزاء من الامتحان، كما تم تداول الإجابات، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تتبع مصدر الأسئلة المتداولة لضبط المتورطين فى تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش.

بدأ طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، وتعقد الامتحانات وفق وفق نظام البابل شيت والأسئلة المقالية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة وصلت إلى اللجان فى مواعيدها بشكل آمن.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، يؤدى الطلاب السبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.