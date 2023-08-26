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طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحانى الجغرافيا والكيمياء

السبت، 26 أغسطس 2023 09:15 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحانى الجغرافيا والكيمياء طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، وتعقد الامتحانات وفق وفق نظام البابل شيت والأسئلة المقالية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة وصلت إلى اللجان فى مواعيدها بشكل آمن.
 
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.
 
وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، يؤدى الطلاب السبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
 
 
 
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان

اخبار مصر

تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة دور ثان

نشر أسئلة امتحان الجغرافيا للثانويه العامه دور ثان

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