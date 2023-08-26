تجديد حبس عامل متهم بقتل شاب لسرقته فى مدينة الشروق

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة ، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل شاب لسرقته في مدينة الشروق.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بتغيب (شقيقه - مقيم بدائرة القسم) ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بمحافظة مطروح وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لأحد المباني تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، وقام بمغافلته والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصى خشبيه محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت، والاستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه"، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.