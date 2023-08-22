الحبس سنة لمتهم بحيازة سلاح وطلقات نارية فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني - كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بحيازة سلاح وطلقات نارية في مدينة نصر، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه في يوم 17 يناير الماضي بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، أحرز سلاح ناري و ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وتضمنت شهادة مجري التحريات ضابط بقطاع الأمن الوطني بأنه ونفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتقتيش شخص المتهم انتقل لمكان تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على ذخائر طلقة أحرزها بغير ترخيص وبمواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.