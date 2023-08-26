تجديد حبس المتهم بقتل صديقه فى الجمالية

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخص طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات فى منطقة الجمالية بالقاهرة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة فى الصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة، طعن على إثرها المتهم المجنى عليه طعنة نافذة بسلاح أبيض "مطواة" وفر هاربا.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.