بدر عملاق واقتران بديع.. أهم الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية أغسطس

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك على موعد مع عدد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء مصر خلال الأيام المتبقية من شهر أغسطس وبعضها يرى بالعين المجردة ويكون من أجمل المناظر رصدها فى قبة السماء.



وينشر "اليوم السابع" بالتواريخ تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية شهر أغسطس، كما يلى: 24 أغسطس/ القمر وأنتاريس

تشهد الكرة الأرضية اليوم الخميس 24 أغسطس ، اقتران القمر مع النجم أنتاريس Antares قلب العقرب ، وهو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته عشرة أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض ، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل ، وحتى بداية غروب هذا المشهد بغضون 23:50 مساءا تقريبا .



27 أغسطس/ زحل في التقابل مع الشمس.

قبل نهاية الشهر فى 27 أغسطس ، سيكون كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس ، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام ، وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم .

ويظهر كوكب زحل بالعين المجردة كنقطة لامعة في السماء ، ولكن باستخدام التلسكوبات نستطيع مشاهدة وتصوير حلقات زحل وأقماره اللامعة.



30 أغسطس/ القمر وزحل.

فى يوم 30 أغسطس ، يشرق القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم ، حيث نراهما متجاوران عند دخول الليل وحتى بداية غروب المشهد مع بداية شروق الشمس صباح اليوم التالي.



31 أغسطس/ (بدر صفر).

فى نهاية الشهر ، ستشهد الكرة الأرضية (بلو موون : القمر الأزرق/ البدر الثاني في شهر أغسطس !) ، حيث يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم وتبلغ نسبة لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي .

يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر ، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة، وهو ثالث قمرعملاق بين أربعة أقمارعملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر 2023 ، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض ، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض ، لذلك يبدو القمر أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد .

علما بأن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.