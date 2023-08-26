اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليوم السابع: حياة كريمة تمنح قبلة الحياة لملايين الأسر فى الريف المصرى

السبت، 26 أغسطس 2023 07:00 م
اليوم السابع: حياة كريمة تمنح قبلة الحياة لملايين الأسر فى الريف المصرى

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تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: حياة كريمة تمنح قبلة الحياة لملايين الأسر فى الريف المصرى بعد عقود من الحرمان.. الرئيس السيسى يوجه بتوفير مناخ داعم للصناعات الوطنية الثقيلة.. الحكومة تحذر من روابط إلكترونية تزعم منح ألف جنيه لحاملى الرقم القومى
 
 
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حياة كريمة تمنح قبلة الحياة لملايين الأسر فى الريف المصرى بعد عقود من الحرمان.. "الغربية" الانتهاء من محطة المعالجة وتوسعتها بقرية نهطاى قريبا.. "الشرقية" تنفيذ 11 مشروع صرف صحى بتكلفة أكثر من مليار 1.8 مليار جنيه فى فاقوس.. "الوادى الجديد" توفير فرص التعليم لتلاميذ القرى النائية بالفرافرة 

 

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اليوم السابع بلس

حياة كريمة

الريف المصرى

الرئيس السيسى

الصناعات الوطنية الثقيلة




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