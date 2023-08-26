اليوم السابع: حياة كريمة تمنح قبلة الحياة لملايين الأسر فى الريف المصرى

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: حياة كريمة تمنح قبلة الحياة لملايين الأسر فى الريف المصرى بعد عقود من الحرمان.. الرئيس السيسى يوجه بتوفير مناخ داعم للصناعات الوطنية الثقيلة.. الحكومة تحذر من روابط إلكترونية تزعم منح ألف جنيه لحاملى الرقم القومى

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